Muletto militare sprofonda in un canale di piazza Vittorio Emanuele II

C'è finito dentro, con la ruota posteriore destra, risucchiato da una voragine profonda un metro. Un vecchio canale che contiene i tubi dell'irrigazione del trapezio di piazza Vittorio Emanuele II, a Giovinazzo, ha ceduto e a pagarne le conseguenze è stato un mezzo dell', al lavoro per ilQuesta mattina, verso le ore 11.00, unè rimasto intrappolato in una buca: il conducente, per fortuna, è rimasto illeso. Il mezzo era nei pressi di Palazzo di Città, quando una chianca, sotto il peso dello pneumatico, ha ceduto. Per il sindaco- sul posto, invece, s'è recato il suo vice,-, «c'è stato- ha detto -. Il mezzo, ad ogni modo, è stato sollevato: ripristineremo nel minor tempo possibile ed al meglio la chianca».Lo stato del salotto buono della città era già finito al centro di un dibattito, ma «dire che la piazza sta cedendo - secondo Depalo - è un'offesa all'intelligenza della gente». Oggi la fortuna ha voluto che sia stato un muletto a finire nel buco, limitando i danni per il camion e per chi lo conduceva.. «Si tratta di un vecchio canale - ha aggiunto Depalo - su cui, in modo involontario, un carico concentrato in un punto ha causato tutto ciò».Per liberare il carrello elevatore dell'hanno operato gli stessi militari: il mezzo è stato sollevato dalla buca, mentre i tecnici comunali sono già all'opera: «Stiamo ripristinando il basolato, il problema è relativo - ha terminato Depalo -. L'importante è operare in sicurezza, questa è la condizione di partenza».