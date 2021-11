Riprende il percorso di formazione spirituale della Fratres Giovinazzo

Dopo la pausa per l'emergenza sanitaria a causa del Covid, riprende il percorso di formazione spirituale organizzato dalQuesta serie di incontri, patrocinata dalla città di Giovinazzo, si aprirà. Il primo appuntamento avrà come contenuto l'introduzione alle Beatitudini che saranno il fulcro, ossia il tema portante di tutto il percorso che condurrà verso una riflessione condivisa attraverso spunti scaturiti dalla lettura dei testi.Ad animare questi incontri ci sarà l'Assistente Spirituale di Gruppo che, da anni or sono, è Don Beppe De Ruvo.Si tratterà di una serie di incontri della durata di un'ora e mezza ciascuno che avranno cadenza mensile e iniziando dal mese di novembre 2021 termineranno a giugno del 2022., questo è il titolo che è stato dato al percorso di formazione spirituale. Le Beatitudini sono le otto dichiarazioni di beatitudine pronunciate da Gesù all'inizio del discorso della montagna (Matteo 5:3-12), ognuna delle quali inizia con "Beati…" e saranno di volta in volta affrontate, dall'assistente spirituale, attraverso la lettura oltre che da un attento approfondimento.Il perché è inserita una formazione spirituale in ambito associativo come quello della Fratres? Ne ha parlato con noi il presidente della Fratres Sabino Papapicco: «Essendo la Fratres un'associazione d'ispirazione cristiana, ha nel suo gruppo un assistente spirituale, Don Beppe De Ruvo, che nonostante sia impegnato a Molfetta è stato incaricato dal vescovo a proseguire nel suo incarico a fianco della nostra associazione. Questo percorso di incontri vuol coinvolgere non solo i donatori ma anche i simpatizzanti, infatti, gli incontri sono aperti alla cittadinanza. Sulla base della normativa in materia di prevenzione e sicurezza da Covid 19 abbiamo pensato con l'amministrazione Comunale, che gli incontri avvengano alla sala San Felice».