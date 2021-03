Riprende a salire il numero dei positivi al Covid-19 a Giovinazzo

Tornano ad aumentare i contagi da Coronavirus a Giovinazzo, nonostante l'avvio della campagna vaccinale, in parallelo a quanto sta ormai accadendo in tutta la regione.Il 2 marzo scorso gli attualmente positivi, secondo i dati forniti dal Comune, erano 102. Poi 97 al 4 marzo, il numero più basso dal 9 novembre dell'anno scorso. Purtroppo la novità sta in una nuova risalita:Un dato che coincide con l'aumento generalizzato in tutta la Puglia, mai fuori davvero da un trend negativo ormai dal mese di ottobre.I giovinazzesi che hanno contratto il Sars CoV2 da inizio emergenza sanitaria sono in, il 29 maggio dello scorso anno, a fine prima ondata, erano stati appena 15 con un solo decesso. Confortante però il numero dei guariti, che a Giovinazzoda marzo 2020, mentre le vittime sono state: 7 morti lo scorso anno, 3 da inizio 2021. Il più giovane aveva 57 anni, il più anziano 91.