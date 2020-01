Rinvenuta tartaruga marina spiaggiata alla Cappella

Ritrovata a Giovinazzo, lungo la riviera di Levante, l'ennesima carcassa di una tartaruga marina, la prima del nuovo anno, dopo un 2019 caratterizzato da diversi esemplari spiaggiati: l'animale è stato avvistato in località CappellaSul posto, per un sopralluogo, sono giunti i militari dell'​lache dopo aver delimitato l'area hanno svolto i consueti rilievi e hanno avvisato il veterinario dell', mentre sono arrivati anche i volontari delcoordinati da. Probabilmente l'animale è stato spinto lungo la battigia dalle mareggiate dei giorni scorsi.La tartaruga, della specie caretta caretta, ​la tartaruga marina più comune in molti mari del mondo, ma fortemente minacciata in tutto il bacino del Mediterraneo, è stata ritrovata sui ciottoli, a Levante: misurava. Stante la compromissione della carcassa, non sarà possibile stabilire le cause esatte della morte. «L'avanzato stato di decomposizione - dice- renderà difficile l'individuazione delle cause del decesso»Non si esclude, tuttavia, che la tartaruga marina sia morta per: spesso, infatti, questi esemplari restano intrappolati nelle reti da pesca. E quando i pescatori le trovano impigliate nelle reti, le rigettano in mare e le correnti poi le spingono sino a spiaggiarle.