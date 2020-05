Rimborsi buoni mensa non utilizzati: ecco come fare ad ottenerli

L'Assessore alle Politiche Sociali ed Educative,ha inteso informare la cittadinanza che da ieri, 28 maggio, è possibile richiedere il rimborso dei buoni mensa non utilizzati per la refezione scolastica a causa dell'emergenza Covid-19, che aveva reso necessaria la chiusura a tempo indeterminato dei nostri istituti scolastici.Tutti coloro i quali sono interessati, possono richiedere il rimborso compilando il modulo che è online sul sito web del Comune di Giovinazzo per poi consegnarlo all'Abaco dal lunedì al venerdì, dalleLa consegna del modulo può avvenire anche all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, al piano terra di Palazzo di Città, il lunedì ed il venerdì dalle nella medesima fascia oraria ed il martedì e giovedìL'Assessore Sollecito specifica inoltre che il termine ultimo per la consegna è fissato per ilPer chi volesse ulteriori informazioni è possibile chiamare gli uffici Abaco al numero 0803948581 oppure quelli dell'Ufficio fiscalità allo 0803902366.