Lotta alla povertà educativa: prorogati i termini del bando dal Comune di Giovinazzo

Con riferimento al bando di selezione al progettopubblicato in data 20/10/2021 con scadenza il giorno 8 novembre 2021, il Comune di Giovinazzo comunica che, al fine di consentire un'ampia partecipazione dei destinatari, i termini per la presentazione delle domande di ammissione sono prorogati finoQuindi, ci sono ancora dieci giorni di tempo per iscrivere gratuitamente i ragazzi al di sotto dei 18 anni ai laboratori del progetto comunale nei settori yoga, psicomotricità, sport, musica, canto, danza e musical.La proroga del bando è stata pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.giovinazzo.ba.it