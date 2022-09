Il 3 ottobre parte la mensa scolastica a Giovinazzo

A partire dal prossimo lunedì 3 ottobre avrà inizio il servizio di refezione scolastica per l'a.s. 2022/2023, rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia statale ed agli alunni del tempo prolungato della scuola primaria.Per usufruire del servizio è necessario accedere al portale SCHOOL&MEAL tramite il link https://server5.acmeitalia.it/utenza/grs800/login.asp attraverso il quale è possibile anche:- controllare il credito residuo;- effettuare le ricariche/pagamenti per il servizio di refezione scolastica;- controllare le presenze giornaliere del/dei vostro/i figlio/i.Come stabilito dalla Legge n. 120 dell'11.09.2020, l'accesso è ammesso solo tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o tramite Carta d'Identità Elettronica (CIE).Le agevolazioni sul costo del pasto, in caso di più figli frequentanti la mensa scolastica, saranno applicate automaticamente dal sistema, mentre per i nuovi iscritti al servizio mensa, per poter usufruire delle fasce di riduzione, dovrà essere presentata copia dell'ISEE in corso di validità presso la locale sede della concessionaria ABACO S.p.A., preferibilmente prima dell'avvio del servizio mensa. In assenza di dichiarazione ISEE verrà associato e addebitato il costo massimo di € 4,20 per pasto.Per qualsiasi chiarimento e supporto sulle funzionalità del nuovo sistema, nonché per la consegna dell'ISEE ai fini del riconoscimento della riduzione per reddito e per la consegna dei certificati medici per diete speciali e intolleranze, potete rivolgervi direttamente a:- Abaco S.p.A. - Agenzia di Giovinazzo in via A. Gioia 105/107, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00, il martedì, il mercoledì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00. Tel. 080 3948581– email: giovinazzo@abacospa.it