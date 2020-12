"Educare in Comune", on line una manifestazione d'interesse per progetti

Pubblicato sul sito web del Comune di Giovinazzo, www.comune.giovinazzo.ba.it , una nuova manifestazione d'interesse per l'individuazione di uno o più soggetti che abbiano i requisiti di ammissibilità riportati successivamente e che siano disponibili a:· co-progettare una proposta progettuale con il Comune di Giovinazzo da candidare all'Avviso del Dipartimento per le Politiche della Famiglia "EDUCARE IN COMUNE" sez. C "Cultura, arte e ambiente";· esercitare un ruolo operativo nella proposta candidata dal Comune di Giovinazzo.Gli interventi proposti all'interno dellaprevista dal bando, devono avere come obiettivo strategico quello di favorire la cultura e l'arte, come indispensabile volano per il corretto sviluppo della vita sociale e cognitiva dei bambini, attraverso la fruizione regolare e attiva delle biblioteche, dei musei, dei teatri, dei cinema, la visita di monumenti, siti archeologici e di tutto il patrimonio materiale e immateriale del territorio.La partecipazione alla vita culturale, la conoscenza dei processi artistici e la conoscenza dei beni naturali nutre l'intelligenza emotiva dei bambini e dei ragazzi e li aiuta a sviluppare, in modo armonico, sensibilità e competenze. I bambini hanno il diritto alla vita e con essa alla coltivazione di ogni sua forma di bellezza e grandezza: le nuove generazioni devono poter essere custodi ed ambasciatrici di tale bellezza. La mancanza di stimoli alla fruizione delle attività culturali è indice di povertà educativa.La scadenza per presentare la manifestazione d'interesse è fissata alTutti i dettagli nell'avviso a questo link:«Stiamo rafforzando sempre più il partenariato pubblico-privato per cooprogettare nuovi servizi e nuovi interventi educativi e far fronte così agli effetti generati dalla pandemia - dichiaraAssessore alla Politiche Sociali ed Educative -. Tutta la nostra attenzione è concentrata non solo al contrasto della povertà materiale, ma anche al contrasto della povertà educativa, un'azione forte contro le disuguaglianze esasperate ed accentuate da questa pandemia. Presto saremo in grado di presentare le nuove iniziative in cantiere del nostro welfare per guardare con più fiducia al futuro».