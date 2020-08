Inclusione sociale e lotta alla povertà educativa: il Comune pubblica avviso per co-progettazione

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

COME FORMULARE ED INVIARE LA DOMANDA

«Come si evince dal sito comunale abbiamo pubblicato da poco un avviso pubblico per intercettare manifestazioni d'interesse di scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado, servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, statali e paritari, organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo settore, al fine di" del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri».Ad annunciarlo è l'Assessore alle Politiche Educative del Comune di Giovinazzo, Michele Sollecito che spiega anche l'orientamento dell'Ente di piazza Vittorio Emanuele II: «Come Comune - scrive ancora Sollecito - abbiamo deciso di partecipare con una proposta nell'ambito tematico B:Si può rispondere all'avviso entro il 31 agosto per poter entrare a far parte del gruppo che co-progetterà questa candidatura, definita dallo stesso Sollecito una «buona pratica di assoluto rilievo nell'ambito degli interventi di welfare».Possono partecipare all'avviso e alla co-progettazione della candidatura: a) scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado; b) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, statali e paritari, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; c) organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti ecclesiastici ed enti di culto dotati di personalità giuridica. Per i soli soggetti di cui al punto c) alla data di pubblicazione dell'Avviso, il soggetto proponente dovrà, inoltre: a. svolgere attività coerenti con la missione dell'Avviso e avere nel proprio Statuto o nelle finalità proprio dell'ente i temi oggetto dell'Avviso; b. essere costituito, per quanto concerne gli Enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e le imprese sociali, da almeno due anni in forma di atto pubblico oppure di scrittura privata autenticata o registrata; c. avere la sede legale e/o operativa nella Regione Puglia.Le manifestazioni di interesse potranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it all'attenzione della P.O. del Servizio Welfare, dott.ssa Anna Chiapperino, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale www.comune.giovinazzo.ba.it eda pena di esclusione.Nell'oggetto della PEC deve essere indicato il codice "Bando EduCare 2020".Il messaggio PEC dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:a) domanda di partecipazione firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente;b) (ad esclusione dei soggetti pubblici), copia dello statuto, dell'atto costitutivo o di altro atto concernente le finalità proprie dell'ente da cui si evincano le caratteristiche richieste dall'ambito tematico scelto;c) (ad esclusione dei soggetti pubblici), dichiarazione sottoscritta digitalmente resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:- il nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione della documentazione richiesta dal presente Avviso;- che il medesimo progetto proposto non è stato già finanziato e non sarà finanziato con il ricorso ad altri contributi pubblici, a livello locale, regionale, nazionale o comunitario; l'assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, e precisamente che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione della partecipazione al presente procedimento di cui all' art. 80, del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;- la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.d) Copia documento di riconoscimento del legale rappresentante.In allegato l'avviso completo ed il modulo per la presentazione della manifestazione di interesse.