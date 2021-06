L'ORDINE DEL GIORNO

Torna questo pomeriggio il Consiglio comunale, con una nuova seduta in presenza ma a porte chiuse, convocata per le ore 17.00 dal presidente Alfonso Arbore. Saranno sei i punti all'ordine del giorno da sviscerare ed eventualmente approvare a 48 ore di distanza dal Rendiconto 2020.1. Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario 2021- 2023 (art. 166, d.lgs. n. 267/2000). Delibera Giunta Comunale n. 107 del 03/06/2021.2. Convenzione tra i Comuni di Giovinazzo e Castrignano del Capo per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale;3. Sentenza Giudice di Pace di Bari n. 703/2021. Sig. V.O. c/ Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio.4. Sentenza Giudice di Pace di Bari n. 826/2021. Format Distribuzione s.r.l. c/ Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio.5. Presa d'atto della Determina Ager n. 199 del 21/06/2021 di approvazione della predisposizione del Pef del Servizio di Gestione dei Rifiuti per l'anno 2021 e della allegata relazione di validazione - ex art. 6 delibera n. 443/2019.6. Tassa sui rifiuti (TARI) – determinazione delle tariffe per l'anno 2021 e definizione delle esenzioni/riduzioni/agevolazioni da riconoscere al fine di attenuare le conseguenze negative di tipo occupazionale ed economico da COVID – 19.