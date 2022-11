Rifiuti, scritte sui muri ed inciviltà: lo sfogo di Alfonso Arbore

Ancora muri imbrattati probabilmente da minori, ancora rifiuti abbandonati in una villetta pubblica di Giovinazzo.E la denuncia questa volta arriva direttamente dall'assessore all'Ambiente,che ha deciso di pubblicare le foto che vi proponiamo per sensibilizzare la popolazione, ma anche per lanciare un messaggio chiarissimo: così non si può andare avanti.Lui ed il sindaco Michele Sollecito, sin dal loro insediamento, avevano dichiarato guerra agli incivili ed ai furbetti della differenziata porta a porta, ma un po' di scoramento subentra anche negli amministratori più tenaci: «Quotidianamente queste (in foto, ndr) sono le testimonianze che mi giungono. Io non voglio mollarenon è questione di educare né basterebbe un esercito. Chiedo ai genitori miei coetanei di darsi una svegliata, lasciando un attimo social e leggerezze di ogni tipo e tornare a essere più attenti come da educazione ricevuta. Chiedo la mano alla gente perbene,L'indignazione della gente che rispetta le regole c'è a prescindere, ma quando si tratta di minori, che imbrattano o bivaccano e sporcano, allora il senso di smarrimento aumenta. A scuola programmi dettagliati su una educazione ambientale corretta, fuori dalla scuola il totale menefreghismo nei confronti delle regole. C'è bisogno delle famiglie, che sono la parte primaria delle comunità, e di tutta la politica. Non esistono schieramenti su temi così importanti.Le foto pubblicate da Arbore e che vi riproponiamo riguardano le scritte sui murie sacchetti di indifferenziato abbandonati dopo bivacchi nei pressi dei portarifiuti in