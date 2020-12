Rifiuti abbandonati, ripulita località Pietre Rosse a Giovinazzo

10 foto Pulizia Pietre Rosse

Qualche giorno fa è stato diffuso un filmato che riprendeva l'ennesimo abbandono illecito di rifiuti ina Giovinazzo. Dopo la sdegnata reazione, il sindaco Tommaso Depalma ha incaricato immediatamente lal'azienda che si occupa dell'igiene urbana della città, di rimuovere tutti i rifiuti disseminati in zona.Le foto allegate mostrano il lavoro svolto nei giorni scorsi dagli operatori ecologici e la ripulitura totale dell'area.«Noi interverremo tempestivamente con i mezzi a nostra disposizione per salvaguardare l'ambiente e l'igiene urbana di Giovinazzo - dichiara il sindaco Depalma -.. Però tengo ad avvisare gli incivili che fanno scempio delle nostre campagne e della bellezza della nostra città, cheper le quali, lo ricordo, sono previste pesanti multe. Duole dirlo, ma in un momento complicatissimo come quello che stiamo vivendo, speravo di non dovermi occupare più di queste cose dovendo dare priorità ad altre. Ora - conclude Depalma - però abbiamo ripulito tutto, anche questa è fatta, confidando in una maggiore collaborazione da parte di tutti, soprattutto di quella Giovinazzo seria e attenta che, fortunatamente, è anche quella più numerosa».