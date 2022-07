Richiesta bonus TARI, i termini scadono il 29 luglio

Il Sindaco di Giovinazzo,rende noto che ilalle ore 12:00, scadono i termini per la presentazione dellariservato ai nuclei familiari che si trovano in una condizione di grave disagio rilevata dall'attestazione ISEE.Il Bonus consiste nella esenzione totale dal pagamento della TARI per l'anno 2022. Nello specifico, per coloro che saranno ammessi al beneficio, l'importo complessivo dell'esenzione sarà definito d'ufficio e includerà anche la quarta rata non ancora emessa.La domanda può essere presentata esclusivamente dai soggetti intestatari di utenze domestiche con ISEE non superiore ad € 3.000,00, utilizzando le seguenti modalità:- a mano, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ed il martedì ed il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30;- a mezzo pec a: fiscalitalocale@pec.comune.giovinazzo.ba.it Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo di candidatura, è possibile consultare la sezione Avvisi del sito web istituzionale www.comune.giovinazzo.ba.it