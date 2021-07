Esenzione TARI a Giovinazzo: tutto quello che c'è da sapere

Domande da presentare entro il 10 settembre 2021. In allegato il modulo scaricabile

Esenzione Tari 2021 Documento di Microsoft Word

Nelle scorse ore il Sindaco di Giovinazzo ha pubblicato nella sezione Avvisi del sito comunale il richiamo al Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 7.8.2014, all'art.27 comma 5 e s.m.i., che prevede che:Per usufruire dell'esenzione, occorre quindi presentare apposita istanza compilata utilizzando il modello predisposto dall'Ente, che dovrà pervenire personalmente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) o dovrà essere inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo: fiscalitalocale@pec.comune.giovinazzo.ba.it , a pena di esclusione,Da Palazzo di Città ricordano inoltre che la richiesta di esonero deve essere presentata, sempre a pena di esclusione,L'importo complessivo della tassa dei soggetti ammessi all'esonero sarà definito d'ufficio e includerà anche la quarta rata non ancora emessa.Non saranno ammesse al beneficiodel presente bando ovvero. L'elenco dei beneficiari sarà pubblicato all'albo pretorio on line nel rispetto della normativa sulla privacy. Il modello dell'istanza è anche disponibile sul sito internet del Comune di Giovinazzo www.comune.giovinazzo.ba.it nella sezione Bandi e Avvisi.