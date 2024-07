Esenzione totale Tari 2024, online l’avviso pubblico per aventi diritto

A partire dall'8 luglio i soggetti intestatari di utenze domestiche, con indicazione della, possono presentare apposita istanza di esenzione totale del pagamento della TARI per l'anno 2024.Le domande di partecipazione devono essere compilate obbligatoriamente online su apposita piattaforma entro e non oltre le ore 12:00 del prossimo 30 agosto con moduli predisposti dal Comune e scaricabili dal sito del Comune www.comune.giovinazzo.it – sezione "Bandi e Avvisi". La piattaforma informatica emette ricevuta dell'avvenuta compilazione della domanda che dovrà essere conservata dal richiedente a comprova dell'avvenuta presentazione. L'elenco dei soggetti beneficiari sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e nella sezione "Bandi e Avvisi" del sito web del Comune di Giovinazzo, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali vigente. Non saranno inserite in elenco le istanze pervenute oltre il termine di scadenza delle domande.Chi avesse problemi di connessione a strumenti informatici, può rivolgersi al punto di facilitazione digitale presente all'interno della Cittadella della Cultura ai seguenti orari: martedì-giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30.Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'ufficio URP, a piano terra di Palazzo di Città,L'URP è contattabile anche telefonicamente al numero 080.3902351.