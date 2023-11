Riapre "PrimoPrezzo" a Giovinazzo, offerte e tante novità

Nuovo look per il supermarket in via Napoli 45

In via Napoli 45, riapre al pubblico "" con un look tutto nuovo.Da anni è il punto di riferimento per tutti coloro che cercano la spesa di qualità al miglior prezzo.In quest'ultimo periodo in cui il caro vita sta gravando pesantemente sui risparmi dei consumatori, diventa indispensabile scegliere con attenzione il proprio negozio di fiducia e PrimoPrezzo costituisce in quest'ottica uno dei player più competitivi.Il nuovo, facilmente raggiungibile dallo svincolo di Via Bari - direzione Via Napoli, riapre al pubblico con grandi novità al suo interno: la zona dei freschi e freschissimi (comparto carni, gastronomia ed ortofrutta) è stata totalmente rivisitata, con tanti nuovi prodotti al suo interno.Da oggi, noi giovinazzesi, abbiamo un alleato in più per salvaguardare il nostro potere di spesa.