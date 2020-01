Regionali, per il candidato 5 Stelle sarà ballottaggio tra Conca e Laricchia

Sarà ballottaggio tra i Consiglieri regionali uscenti. Il Movimento 5 Stelle non ha ancora un candidato presidente per le prossime elezioni regionali, tutto è rinviato alla votazione del 23 gennaio.Oltre che per la Puglia, sulla piattaforma Rousseau si votava ieri anche per Liguria e Toscana. Complessivamente sono state espresse 4.456 preferenze da parte degli aventi diritto al voto nelle tre regioni. E in nessuna delle tre regioni c'è stato un candidato che ha superato ildi voti, e per questo si andrà al ballottaggio giovedì. In Puglia hanno votato circa 2.400 iscritti.Non sono stati resi noti i voti ricevuti dai due candidati pugliesi dati in rigoroso ordine alfabetico per non influenzare il ballottaggio. Dietro di loro nell'ordine:18.5% Cristian Casili 435 voti9.5% Antonio Salvatore Trevisi 224 voti2.3% Raffaele Renna 55 voti1% Caterina Grittani 24 voti0.9% Matteo Biancofiore 22 voti0.6% Michele Loseto 15 voti0.3% Angelo Amato 7 voti0.3% Francesco Formica 7 voti0.3% Francesco Spagnulo 7 voti0.2% Nicola Rogliero 5 voti0.2% Domenico Cirasole 4 voti0.2% Pietro Luccarelli 4 voti