Regionali in Puglia, Ivan Scalfarotto candidato presidente per Italia Viva?

È ancora totonomi in queste singolari elezioni regionali posticipate per l'emergenza Coronavirus.Nessuna data ancora (Il Governo dice fine settembre e le Regioni fine luglio), pochi nomi certi (tranne Michele Emiliano, il governatore uscente, Antonella Laricchia per i 5 stelle e Mario Conca che corre da indipendente). Mentre il centrodestra tentenna, Italia Viva che fa? Un nome forse c'è.pescarese di nascita e foggiano per formazione, un uomo forte del partito di, dal settembre 2019 Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, tanto quanto Teresa Bellanova che però è già Ministro delle Politiche Agricole e forestali e forse meno interessata alla poltrona di Governatore della Puglia.Lui però con noi non si sbilancia e ci dice laconicoQuesto significa quindi che potrebbe essere lui l'antagonista di Michele Emiliano alle Regionali insieme ad un papabile Raffaele Fitto per il centrodestra se dovesse spuntarla su Nuccio Altieri per la Lega.L'ufficialità arriverà a breve, entro la prossima settimana al massimo. Poi potrebbe iniziare la vera e propria campagna elettorale dopo la scelta del centrodestra.