Scalfarotto punzecchia Emiliano: «Fa piacere che primi Assessori siano quelli di Sanità e Agricoltura»

«Noto con piacere che i primi Assessori annunciati dal Presidente Emiliano sono proprio quelli diche mancavano da anni e la cui inspiegabile assenza abbiamo continuamente denunciato in campagna elettorale. Finalmente due settori così delicati avranno persone dedicate a presidiarli per poter provare a colmare le gravissime lacune e gli errori le cui conseguenze i pugliesi stanno ancora scontando».Lo ha dettoche era stato candidato alla presidenza regionale per Italia Viva, + Europa e Azione.Scalfarotto si è anche soffermato su altri temi importanti: «Anche ilsarà assegnato finalmente ad un ufficio funzionante e con annessa sezione ad hoc. E sono soddisfatto - continua - di leggerenonostante soltanto otto donne siano riuscite a entrare in Consiglio regionale,come abbiamo sempre sostenuto essere necessario».«Per me fare politica è questo - sottolinea-: portare la propria visione del mondo, le proprie idee, le proprie proposte nel dibattito pubblico e (possibilmente) vederle realizzate. Succede oggi su temi così importanti: è la prova evidente della validità del nostro progetto e dell'importanza di quello che abbiamo detto e fatto in una campagna elettorale che proprio per questo rifaremmo ancora cento volte.Continueremo a essere vigili sull'azione del governo regionale e sempre propositivi anche nei prossimi anni, nell'interesse di tutti i pugliesi» , è stata la sua conclusione.