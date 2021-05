Rallenta il contagio in Puglia: solo il 5,18% dei tamponi positivo

25 decessi



Il dato attuale in Puglia

Sembra rallentare il contagio da Sars CoV2 in Puglia. Nell ultime ore solo il 5,18% dei tamponi effettuati ha dato esito positivo al Covid-19 (247 su 4769 test). Il totale dei contagiati in regione da inizio pandemia è dunque salito a 242.934.Purtroppo pessime notizie arrivano ancora sul fronte dei decessi: nelle ultime ore ne sono stati registrati 25 in Puglia, 11 nel tarantino, 5 in Capitanata, 3 nella Bat, 3 nel barese, 2 nel brindisino, 1 nel leccese. Il computo delle vittime è salito a 6128 così suddivise:2139 Area Metropolitana di Bari1434 Provincia di Foggia933 Provincia di Taranto647 Provincia Bat564 Provincia di Lecce347 Provincia di Brindisi38 residenti fuori Regione15 di provincia di residenza non notaAttualmente vi sono 43461 positivi in regione (877 in meno rispetto a domenica), il 3.7% dei quali è ricoverato in ospedale (1607, 59 in meno rispetto all'ultimo aggiornamento), mentre il 96.3% (41854 persone) è in isolamento domiciliare. Sono 174 i posti occupati nei reparti di terapia intensiva delle strutture pugliesi.Aumenta anche il numero dei guariti: sono 193.345 da inizio emergenza sanitaria, 1099 solo nelle ultime ore. Un dato confortante che speriamo continui a salire.Il dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore.