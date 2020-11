Quinto decesso per Covid a Giovinazzo

Continuano ad aggiornarsi i dati sulla diffusione del contagio da Covid-19 a Giovinazzo e purtroppo bisogna anche registrare un nuovo decesso avvenuto nelle scorse ore. Le vittime giovinazzesi a causa del Covid da inizio pandemiala prima deceduta nel mese di marzo (si trattava di un uomo di 91 anni) e le altre tutte in questo tragico novembre.L'aggiornamento complessivo ufficiale sugli attualmente positivi ci sarà nelle prossime ore da parte dell'Amministrazione comunale, ma il dato cittadino risalente a ieri, 26 novembre, raccontava di ben. Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, vi sarebbero anche alcune negativizzazioni e quindi questo numero appare decisamente parziale.Quest'oggi in Puglia si sono registrati 48 decessi e 1.737 sono i nuovi positivi, a cui fanno da contraltare le 231 persone che si sono lasciate alle spalle il virus. Aggiornamento completo sul dato regionale, come di consueto a mezzanotte.