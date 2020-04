Questa sera Messa di Pasqua in streaming dall’Immacolata

Raggiunge il suo apice la Settimana più attesa e più importante per i cristiani, quella in cui il dolore e la morte lasciano spazio alla luce della Risurrezione che non conosce tramonto.Viene festeggiata oggi laed anche a Giovinazzo, come sta avvenendo in altre città italiane e non solo, la Santa Messa sarà assicurata, anche se non sarà consentito ai fedeli di accedere liberamente alle chiese cittadine per assistervi. Partecipare si potrà, ma solo visionando la diretta che sarà trasmessa sulla pagina Facebook "Immacolata Giovinazzo" o su quella della nostra testata.Esperimento già riuscito nei giorni scorsi della Settimana Santa, quando tanti fedeli si sono collegati per seguire la messa della domenica delle Palme e quella in Coena Domini di giovedì, la Commemorazione della passione e morte di Cristo di venerdì pomeriggio e la Veglia Pasquale di ieri sera. Ogni celebrazione ha raggiunto punti di forte pathos con la presenza di tutti i sacerdoti giovinazzesi, riuniti in preghiera in un momento di grande incertezza per il mondo intero., che sarà celebrata nuovamente nella Parrocchia Immacolata, officiata dae trasmessa anch'essa in streaming secondo le consuete modalità telematiche, adottate in conseguenza dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19.