Quattro volontari terlizzesi ripuliscono la spiaggia della Torretta

Lo hanno fatto senza pensarci troppo, perché laappare davvero sporca in alcune giornate.Quattro bagnanti ehanno ripulito l'area del litorale, molto frequentata dagli abitanti della Città dei Fiori. Il loro è un gesto schietto di cittadinanza attiva, che merita il plauso di tutti i giovinazzesi, spesso inermi se non complici di alcuni comportamenti irresponsabili.«Lo abbiamo fatto - hanno detto alla nostra testata - per cercare di sensibilizzare la gente affinché ciascuno faccia il suo, mantenendo un posto pulito».Uno di essi, pur essendo originario di Terlizzi, era arrivato da poco dall'Inghilterra, dopo un viaggio in auto: «Mi sono chiesto - ha spiegato - perché non portarmi due buste e dei guanti mentre prendo il sole in spiaggia. Speriamo che qualche genitore abbia visto ed educhi i propri figli, invece che giocare si possono compiere gesti importanti per la comunità».Il consiglio per il Comune, da parte di questi ragazzi è quella di avviare una vera campagna di sensibilizzazione per incentivare la gente ad operare di suo per la pulizia dei litorali, cari ai giovinazzesi quanto ai terlizzesi.