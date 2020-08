I quattro giovani moschettieri ambientali di Giovinazzo

Si chiamanoe sono i quattro giovanissimi moschettieri ambientali di Giovinazzo.La storia è questa: i quattro amici giovinazzesi (Vittorio è riminese d'adozione ma con salde radici in loco), tutti di 12 anni, hanno deciso nei giorni scorsi di ripulire una zona del, sostanzialmente di fronte al monumento ai Caduti.Visto un uomo che con un bustone raccoglieva rifiuti, esito nefasto di bivacchi serali e non, i quattro ragazzini hanno inteso scendere in campo, spinti da un senso civico inculcato dalle famiglie e che per due di essi è anche frutto del lungo lavoro nel reparto scout.I quattro giovani moschettieri non avevano spade, ma bastoni, bustoni (alcuni prestati all'uopo anche dai titolari di un noto locale della zona) e guanti in lattice, ricevuti in gentile omaggio da donne che stazionavano in quella porzione di spiaggia.In poco tempo quei bustoni si sono purtroppo riempiti a dimostrazione delloe della sciatteria di moltissime persone che frequentano la nostra costa, maltrattata spesso e volentieri.tra l'altro, erano lì un po' per caso, visto che normalmente si ritrovano in un lido privato poco distante. Ed ora ci hanno preso gusto. I genitori (che ci hanno autorizzato alla pubblicazione foto, ndr) assicurano che «anche ieri con altri amici provenienti dal nord hanno continuato la loro opera».Un'opera evidentemente meritoria, che speriamo serva da sprone ad altri ragazzi, ma soprattutto ai sempre troppo indaffarati adulti, che sovente blaterano di superiorità valoriale rispetto a figli e nipoti, ma all'atto pratico non lo dimostrano.Per ora Giovinazzo si gode i suoi quattro moschettieri ambientali, speranza per un futuro migliore.