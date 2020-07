Quattro posti letto di terapia intensiva per l’ospedale di Molfetta: «Una buona notizia»

È senz'altro una buona notizia per Molfetta e per il territorio. "Con la deliberazione numero 1079 della giunta regionale – afferma Annalisa Altomare, medico da sempre attento alle esigenze del territorio – è stato stabilito il potenziamento della rete ospedaliera ai sensi del DL 19 maggio per fronteggiare le emergenze pandemiche come quella da COVID-19. Nella nostra provincia sono interessate importanti strutture di ricovero: Bari, Corato, Monopoli, Putignano, fino al "Don Tonino Bello" di Molfetta."Per Il nostro ospedale – prosegue Annalisa Altomare – sono istituiti quattro posti letto di terapia intensiva. Sono previsti letti di terapia intensiva anche per l'ospedale di Corato. Parliamo di un potenziamento importante per la salute dei cittadini del il nord barese"."La sanità – aggiunge Annalisa Altomare, candidata alle prossime elezioni con la lista "Senso Civico-Un nuovo Ulivo per la Puglia", a fianco di Michele Emiliano – è fatta di persone e per le persone. E ogni scelta finalizzata al potenziamento delle strutture ospedaliere è una buona notizia per tutti".