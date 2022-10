Quarte dosi, la campagna non decolla a Giovinazzo

Non è mai decollata la campagna vaccinale per la quarta dose (o secondo richiamo) di vaccino anti-Covid a Giovinazzo.Lo testimoniano i numeri forniti dall'Azienda Sanitaria Locale di Bari. Al 13 ottobre scorso, infatti, erano soloDa inizio emergenza sono state 49.851 le dosi di siero iniettate complessivamente a residenti giovinazzesi, 17.555 coloro i quali hanno ricevuto la prima dose, 17.019 invece hanno completato il primo ciclo, mentre in 13.724 hanno usufruito della dose di richiamo.Cifre che raccontano di una diffidenza da parte dei pazienti più anziani rispetto ai ritrovati aggiornati. Il Covid fa meno paura e non sarà facile invertire la tendenza, mettendo in sicurezza non dal contagio, bensì da forme severe della malattia, persone fragili ed anziani.