PVA, Discarica Giovinazzo: «Si continua a scherzare col fuoco»

«Siamo costretti a denunciare l'ennesima emergenza ambientale e sanitaria in atto nel già martoriato sito della discarica di San Pietro Pago.Pochi giorni fa un vasto incendio ha interessato i terreni della discarica, che, anche a causa del costante stato di abbandono in cui versa, rappresenta una vera e propria "bomba ecologica" per la nostra città».La denuncia arriva chiara dae riaccende i riflettori sulla situazione al centro del dibattito politico da anni. «L'ennesimo incendio in discarica - continua la nota - mette a serio rischio l'incolumità e la sicurezza sia pubblica che privata, per la presenza nel sito abbandonato di incontrollate fuoriuscite di biogas e del lagunaggio di ingenti quantitativi di percolato!»Il movimento civico guidato da Girolamo Capurso richiama l'attenzione sulle mancanze e gli errori dell'esecutivo cittadino: «L'ennesima emergenza ambientale che si consuma in discarica, nell'ormai consueto e colpevole silenzio di un'Amministrazione oramai incapace di tutto ed interessata solo al mantenimento del potere, delle poltrone e delle relative indennità!Di fronte a questa situazione di emergenza - è il manifesto d'intenti - PVA non può rimanere in silenzio, perché la difesa della salute dei nostri concittadini e la tutela dell'integrità dell'ambiente, diritti inalienabili dei Giovinazzesi, rappresentano per noi la "madre di tutte le battaglie"; una battaglia che combatteremo con ogni mezzo, anche a rischio di ulteriori denunce per procurato allarme!», ribadiscono senza patemi di alcun genere. Una lotta che non si esaurirà soltanto in una mera azione politica.PrimaVera Alternativa proseguirà dunque la sua battaglia ed il direttivo si è già attivato per le denunce del caso: «Dinanzi a tale inquietante situazione ed alla colpevole e ingiustificata assenza di iniziative dell'Amministrazione - conclude la nota -, abbiamo provveduto ad informare la Procura della Repubblica, la Regione Puglia, il Prefetto, l'ASL e l'ARPA, richiedendo a tali enti sovracomunali di porre urgentemente in essere tutte le azioni più idonee per contrastare i gravi danni alla salute e all'ambiente, i pericoli per la pubblica e privata incolumità derivanti dal ripetersi di eventi incendiari in discarica ed allo stesso tempo di verificare lo stato delle matrici ambientali».