Continua con successo la pulizia meccanizzata delle strade della città di Giovinazzo iniziato lo scorso 7 febbraio a cura della. Il servizio, ancora in fase sperimentale, prevede che i cittadini lascino libere dalle autovetture le strade interessate dalla pulizia così come previsto dal calendario comunale.Dalfanno sapere che i cittadini sono soddisfatti e si stanno complimentando per l'efficacia del servizio, nonostante qualcuno non abbia osservato il regolamento lasciando l'auto parcheggiata e incorrendo nella multa prevista (). «Ci dispiace - dicono dal-, ma noi prima di elevare una multa fischiamo fino allo sfinimento per evitare di farla, ma c'è qualcuno che si ostina a non recepire il messaggio».«Siamo soddisfatti che il servizio stia andando bene e piaccia ai cittadini - commenta il sindaco,-. Ci sarebbe piaciuto fare tutto senza dover sanzionare nessuno, ma purtroppo nella realtà qualche controindicazione bisogna metterla in conto».«Ma vedere le immagini delle nostre strade lasciate completamentedagli operatori ci rinfranca e ci conferma - prosegue - che questa attività. Adesso ci auguriamo che i giovinazzesi, cosi come stanno rispondendo bene a questa nuova modalità di pulizia stradale, ci aiutino a migliorare nel conferimento dei rifiuti e, in maniera particolare, dell'indifferenziato. Siamo certi che questo servizio sia doveroso, lo dobbiamo alla città e alla sua bellezza».«Ci dispiace se i primi giorni ci sono state delle lamentele per i verbali fatti, ma era prevedibile - dichiara l'assessore all'Ambiente e alla Polizia Locale,-. Riuscire ad accontentare tutti è impossibile, ma vedere in queste ultime 24 ore solo pochissime vetture parcheggiate in strada significa avere quasi raggiunto l'obiettivo. L'intenzione dell'Amministrazione è quella di dare ai cittadinie sfido chiunque a dire il contrario».