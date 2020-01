Pulizia dell'agro, intervento del Comune in Contrada Pappalettere (FOTO)

4 foto Pulizia Contrada Pappalettere

Rifiuti di ogni genere erano ammassati lungo le complanari della strada statale 16 bis in direzione Bari, vicinissimi ai campi coltivati diLa denuncia era arrivata grazie ad un report di, da anni in prima linea nell'impari lotta per la salvaguardia dell'ambiente urbano e rurale a Giovinazzo. Così l'Amministrazione comunale, che sin dalla scorsa estate aveva iniziato un lungo lavoro di monitoraggio delle campagne (con gli Assessori), ieri mattina ha operato la pulizia dell'area incriminata, su cui erano stati ammassati rifiuti di ogni genere, dagli scarti di toner per pc agli pneumatici di mezzi articolati, passando per scarti di lavorazioni edili, vetri di autovetture e tanta plastica, talvolta data alle fiamme.Gli operatori dell'hanno quindi portato a termine il compito di ripulire l'area, ma sappiamo che il grido di allarme da noi raccolto non è l'unico proveniente dalle campagne giovinazzesi. C'è bisogno di installare fototrappole, come già annunciato dal Sindacoin un recente video, in diversi tratti dell'agro, tra la nostra città e Terlizzi, ma anche verso i confini con Bitonto e appunto Santo Spirito.Il livello di guardia dev'essere alto in ogni periodo dell'anno, perché le nostre campagne significano anche risorse per l'economia cittadina e nessuno può permettersi di trascurare il problema. L'auspicio è che in Contrada Pappalettere si possa riprendere a coltivare i campi in totale tranquillità e sicurezza.L'invito costante, da parte nostra e degli amministratori, è a denunciare allachiunque si renda protagonista di sfregi ambientali che non possono essere più taciuti o, peggio, presi sotto gamba.