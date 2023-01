Iniziata la pulizia dai rifiuti dell'agro di Giovinazzo

Sono iniziate nella giornata di ieri, 10 gennaio, le operazioni di pulizia dai rifiuti dell'agro di Giovinazzo, possibili grazie ad un finanziamento regionale straordinario diEra stata, proprio nella giornata di ieri, a segnalare il fenomeno assai diffuso dell'abbandono di rifiuti di ogni tipo lungo lae proprio lungo quell'arteria e la sua strade vicinali sono stati effettuati i primissimi interventi. La somma di 50mila euro non permette un lavoro capillare, ma molte aree saranno nuovamente liberate da amianto, scarti edili, pneumatici, plastica e vetro e finanche da elettrodomestici abbandonati.Una vergogna senza fine che coinvolge un po' tutti i comuni del Barese e che denota il bassissimo grado di civiltà di molti cittadini e cittadine, come sottolineato anche dal sindaco Michele Sollecito: «I lavori - ha annunciato - proseguiranno sulle zone che abbiamo già individuato anche con l'aiuto delle segnalazioni dei cittadini. Duole constatare che si spendano tanti soldi pubblici per una spesa che in realtà non dovrebbe esistere».In giornate in cui diventa difficile anche il conferimento nella discarica di Conversano, unica aperta nell'ex provincia, gli interrogativi sulla gestione dell'intero ciclo