Proroga patentini per fitofarmaci: soddisfatta Francesca Galizia

Buone notizie per l'agricoltura. È stato, infatti, approvato un emendamento del MoVimento 5 Stelle per lasia per quelli scaduti nel 2020 che per quelli antecedenti al 2020 e in corso di rinnovo, oltre che l'estensione a quelli in scadenza nel 2021.Questi ultimi godranno di una proroga fino ache, come è stato deciso in questi giorni, si protrarrà fino al 30 aprile 2021. I periodi di validità vengono estesi, oltre che per le abilitazioni all'acquisto e uso dei prodotti fitosanitari, anche alle abilitazioni alla vendita, alla consulenza e per gli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici.«La proroga si è resa necessaria per assicurare l'effettivo espletamento dell'obbligo formativo per il rinnovo delle abilitazioni, tenuto conto delle difficoltà tecniche riscontrate nella frequenza dei corsi – dichiara la deputata pugliesecomponente M5S in Commissione Agricoltura – a causa dell'assenza di un'adeguata copertura di rete in molte zone rurali e della mancata disponibilità di strumenti tecnologici sufficienti per garantire la frequenza dei corsi a distanza».