Primarie PD, Giovinazzo sceglie Stefano Bonaccini

Nella giornata di ieri, domenica 26 febbraio, le sezioni del Partito Democratico di tutta Italia hanno ospitato i seggi per le votazioni per eleggere il nuovo segretario nazionale.A Giovinazzo«Sono veramente contento della grande affluenza registrata sin dalle prime ore del mattino e fino alle 20.00 - ha dichiarato il segretario cittadino del Partito Democratico,. Un'affluenza registrata non solo nel nostro circolo ma ovunque in Italia, una risposta forte allo scetticismo generale che sembrava accompagnare queste primarie. In un momento in cui l'astensionismo ha toccato picchi altissimi sia alle Politiche sia alla Regionali in Lazio e Lombardia, la comunità democratica ancora una volta ha dato una grande prova di partecipazione. Attendiamo i dati nazionali, ma comunque vada sono certo che, indipendentemente da chi sarà il nuovo segretario, dal risultato di questa domenica esce un PD vivo e forte, pronto a ricominciare un percorso di (ri)avvicinamento e ascolto del proprio elettorato. Vorrei - ha concluso Brancato - ringraziare infine tutti coloro i quali, con il loro instancabile impegno, hanno presenziato alle operazioni di voto, giovani e veterani della nostra sezione. Grazie davvero a tutti loro!».