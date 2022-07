È stato convocata per questo pomeriggio, 19 luglio, alle ore 17.30, la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Giovinazzo.Saranno sette i punti all'ordine del giorno, ad iniziare dalle surroghe ai consiglieri dimissionari e la convalida dello stesso sindaco e dei consiglieri subentranti (Antonella Marzella per Forza Giovinazzo, Angelo Sciancalepore per Sud al Centro, Michele Giuliano Fiorentino per Città del Sole).Saranno quindi costituiti i gruppi consiliari e al terzo punto ci sarà l'elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale, che in tantissimi indicano nella persona di Francesco Cervone, esponente di Noi per Giovinazzo.Si passerà quindi al giuramento del sindaco, il quale al quinto terrà le comunicazioni in merito alla composizione della nuova Giunta ed agli indirizzi di Governo e delle linee programmatiche. Poi si passerà all'elezione della Commissione elettorale comunale e la conseguente nomina dei suoi componenti.