Prevenzione del tumore al seno: la Fontana dei Tritoni illuminata di rosa

Il Comune di Giovinazzo ha raccolto l'appello delle ha aderito alla campagnae per la prevenzione del tumore al seno e più in generale dei tumori femminili.Per tutto il mese di ottobre, la Fin piazza Vittorio Emanuele II, si illuminerà ogni sera. Intanto, mentre è in corso la campagna di sensibilizzazione per spingere le donne a sottoporsi gratuitamente a una visita senologica preventiva, laha organizzato un concorso fotografico dal titolo'. Per conoscere i dettagli del concorso basta consultare il sito della LILT di Bari, della Fiaf Puglia e le relative pagine su Facebook.«Anche quest'anno Giovinazzo risponde come sempre all'appello della Lilt e accende di rosa il suo monumento più rappresentativo collocato al centro della piazza cittadina più frequentata dai giovinazzesi - dichiaraAssessore alle Pari Opportunità -. Dal luogo del massimo incontro della città vogliamo sensibilizzare le donne che ancora non la fanno a praticare la prevenzione e non solo nel mese di ottobre. La prevenzione è l'unica arma che abbiamo per difenderci dal cancro, prevenire oggi significa non dover curare domani».