Nuove sedute attorno alla Fontana dei Tritoni: l'idea dell'amministrazione di Giovinazzo

Durante le comunicazioni alla città per il bilancio di metà mandato di sabato 16 novembre, il sindacoha lanciato il progetto già in itinere peruno dei simboli della città.«Non so se ci avete mai pensato, ma se ci sediamo in piazza attorno alla Fontana dei Tritoni le diamo le spalle. E secondo voi è normale? - ha detto il primo cittadino ai presenti in Sala San Felice - Siamo partiti da questa riflessione per far partire un progetto di riqualificazione della piazza centrale, ridisegnando il cerchio della Fontana con una seduta bifacciale. Chi vorrà, una volta realizzata, potrà finalmente guardarla, chi invece vuole ammirare la facciata di San Domenico si siede dall'altra parte».Anche questo, ha confermato Sollecito, è un progetto nato dalla mente di Mauro Saito, «in cottura», e che potrebbe vedere la luce nei prossimi mesi. Priorità è la sistemazione del basolato, come anticipato dallo stesso primo cittadino, e sono previste maggiori alberature, soprattutto per dare maggiore ristoro nei mesi più caldi, poiché l'innalzamento delle temperature da maggio a settembre richiede interventi sul verde. Vi saranno infine ulteriori intervento sulla pubblica illuminazione in varie zone della città, dopo quelli operati nel centro storico, in piazza stessa, su via Bari, via Molfetta, corso Amedeo d'Aosta, via Marconi e traverse ed in Villa Comunale.