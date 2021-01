Ha lasciato il carcere undel posto, arrestato daicon l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: a casa dell'uomo, già ai domiciliari per lo stesso reato, i militari dellarecuperarono. Ma nei giorni scorsi è nuovamente tornato a casa.Il, infatti, ha accolto la tesi difensiva del legale, l'avvocato, che ha chiesto ed ottenuto la revoca della misura carceraria: l'uomo è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Dopo il primo episodio (il 28 marzo scorso fu arrestato con, due bilancini di precisione, materiale da confezionamento e la somma contante di, nda), a distanza di cinque mesi ha tentato il bis, ma gli era andata male.Questo succedeva in estate, il 22 agosto . Il, con precedenti specifici, fu nuovamente accusato di spaccio di sostanza stupefacente dopo che gli uomini dell'trovarono nella sua abitazione, dove era ristretto ai domiciliari e dove stava scontando una condanna ad(ridotta in Appello ad),. Per quest'ultimo episodio ladispose l'aggravamento della misura cautelare, dai domiciliari al carcere, a Bari.Arresto pesante, anche in virtù della fedina densa. «Medesima misura - dice Mongelli -, quella del carcere, è stata applicata dalnel giudizio per il nuovo sequestro di droga e il mio assistito è stato rimesso agli arresti domiciliari perché la pena comminata erarispetto alla richiesta del pubblico ministero, ma il 31enne è rimasto in carcere in conseguenza dell'disposta dalla».In realtà in corso De Gasperi non c'è rimasto molto: «Nonostante il giudice abbia accolto, sempre durante l'ultima udienza, l'istanza di sostituzione della misura in carcere con quella dei domiciliari - continua Mongelli -, fino ad alcuni giorni fa l'uomo era in carcere, ma ladopo la presentazione della nuova istanza, tenuto conto, ha deciso di revocare in toto la misura custodiale, ordinando la remissione in libertà».Ma il 31enne, in forza all'ordinanza che sostituiva la misura in carcere con quella agli arresti domiciliari, è tornato da dove era uscito: a casa. «L'ultima sentenza è stata appellata - conclude Mongelli -. Attenderemo quest'ultimo esito anche ai fini didella misura odiernamente in corso».