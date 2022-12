Tutto pronto per il Presepe Vivente a Giovinazzo

Cinque date, decine di figuranti, settimane intense di lavoro.È tutto pronto nell'ex campetto dell'Istituto Vittorio Emanuele II per il Presepe Vivente cittadino organizzato dalla Pro Loco di Giovinazzo in collaborazione con parrocchie, associazioni e tantissimi volontari che hanno reso possibile la seconda edizione di un progetto coordinato dal direttore artistico Saverio Amorisco.Terminate le prove, allestite le scenografie in quella che un tempo era la pineta e poi divenne campo da calcio dell'ex convitto dei padri domenicani, tutto sembra a suo posto. Saranno cinque le rappresentazioni che saranno messe in scena in altrettante serate.Si parte domani, 23 dicembre, con la prima. Poi il Presepe Vivente dal titolosi terrà nuovamente il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, il 30 dicembre, il 5 ed il 7 gennaio. Si inizia alle 19.00, con ingresso a gruppi da piazza Garibaldi per tutte la sera.