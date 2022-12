Presepe vivente a Giovinazzo: fervono i preparativi

Tornerà quest'anno a Giovinazzo il grande presepe vivente sotto il coordinamento dallain collaborazione con diverse associazioni e con le parrocchie cittadine. Alla direzione artistica ci saràe gode del patrocinio del Comune di Giovinazzo.è il titolo che sarà dato all'evento, con un duplice significato: l'uomo resta incantato per le bellezze del creato e dall'arrivo del Salvatore ed attraverso l'arte del canto scorgiamo con più facilità quella bellezza. Sarà dunque questa, secondo le indicazioni di Saverio Amorisco, la chiave della manifestazione di quest'anno che torna dopo la prima del 2017. Spazio al canto ed alla musica live all'interno del presepe vivente, grande novità.La cornice in cui si svolgerà sarà quella degli spazi retrostantiin quelli che erano l'antico orto e la pineta dei padri domenicani, con ingresso al percorso da piazza Garibaldi. Cinque anni fa fu grande successo.Le date da appuntarsi sull'agenda sono, con apertura cancelli dalle ore 19.00.Un grande sforzo collettivo per dare a Giovinazzo un presepe vivente di comunità, che unisca diverse realtà e che si preannuncia come uno degli eventi centrali delle festività natalizie.