Prendono di mira Grossano: il furto sfuma, ladri in fuga

Tentano il furto all'interno di un'azienda di Giovinazzo: arrivano gli operatori della, con i, ma i ladri riescono a dileguarsi. L'episodio è avvenuto lunedì sera, lungo la litoranea che conduce a Molfetta, ai danni della ditta, da cui non sarebbe stato dunque asportato nulla.«Il controllo del territorio attraverso una centrale operativa dotata di telecamere ipertecnologiche e pattuglie pronte a intervenire in brevissimo tempo su obiettivi sensibili, fanno la differenza», scrive l'istituto di vigilanza di Molfetta in una nota stampa. Alle ore 23.00, l'allarme - inviato a due operatori della centrale operativa che avevano notato strani movimenti all'interno - ha richiamato sul posto le guardie giurate della, le quali hanno allertato laIn soli dieci minuti, i vigilantes e i militari, arrivati rapidamente sul luogo accompagnati dal titolare, sono entrati all'interno dell'azienda. I malviventi, alla vista delle divise, se la sono svignata a gambe levate, inghiottiti dal buio della notte. Di loro più nessuna traccia. Fortunatamente, però, dal sopralluogo effettuato poco dopo dalle guardie giurate e dal personale dell', non è stato rilevato nessun ammanco. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'azienda.Sull'accaduto indagano ora i, al lavoro con i dovuti approfondimenti sul tentato furto. «Il fatto che l'azienda fosse attenzionata dall'Istituto di vigilanza - termina la- ha permesso di porre in essere le azioni che hanno scongiurato il peggio, salvando la merce custodita all'interno del capannone».