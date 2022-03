Possibili nevicate a quote basse. A Giovinazzo temperature in ulteriore discesa

Nuova allerta meteo nella Puglia centro-settentrionale e nel Nord Barese per nevicate possibili anche a quote basse in questo martedì 8 marzo.A Giovinazzo le temperature massime non supereranno, discesa facilitata da forti correnti nord-occidentali con percezione sui 3°. Pioggia mista a nevischio nella prima parte di giornata. Mare molto mosso, con tendenza ad agitato.Pioggia e schiarite dopo il tramonto, con valori termici che oscilleranno a seraMinime della notte vicine ai 2°, con percezione in zone rurali diAttenzione alle gelate su strade vicinali ed interpoderali.Forti venti da nord imperverseranno anche mercoledì 9 marzo e le basse temperature permarranno sulla cittadina adriatica sino a domenica 13 marzo. Freddo in diminuzione la prossima settimana.