Da 2 mesi lanon ha un comandante, ma è retta dal segretario generalea cui il sindacoha prorogato l'incarico ad interim di comandante del corpo per, «fatta salva l'eventuale definizione delle procedure di sostituzione del comandante, attualmente in itinere».Una situazione che in tempi recenti ha portatoa denunciare, su, «una palese incapacità amministrativa, una grave superficialità, che paga tutta la città, in un momento storico difficilissimo», mentre dopo aver sfogliato a lungo la margherita dei papabili, stavolta da Palazzo di Città sembrano essere molto fiduciosi del fatto che la proroga sino al prossimofirmata dal primo cittadino giovinazzese al segretario comunale sia davvero l'ultima.Sembrerebbe, infatti, essere in dirittura d'arrivo l'accordo lavorativo con il capitano giovinazzese: il comandante della, dopo diverse esperienze lavorative a Torino, Capurso, Bari e Gallipoli, avrebbe manifestato l'intenzione di andare via dalla città della ciliegia Ferrovia per tornare a casa. Asembrano aver trovato un sostituto proveniente dal: la strada per l'approdo di Campanella in cittàUna scelta evidentemente non semplice, perché legata a una serie di valutazioni. Intanto Giovinazzo si prepara ad accogliere il nuovo comandante a cui, a poche settimane dall'avvio della stagione estiva, sarà dato l'incarico di presiedere un corpo che, adall'ultimo concorso, è pronto ad accogliere