Gli uomini della, il loro comandante, il maggiore, i mezzi tirati a lucido e a fare da sfondo la sede di Palazzo di Città. Pochi minuti per farsi immortalare dall'obiettivo del sito internet specializzato in "collezionismo fotografico", sito che, proprio nei giorni scorsi, ha tagliato il traguardo deiGiovinazzo e il suo corpo discelti quindi datra i comuni dove affacciarsi per arricchire la collezione on line e accessibile a tutti che conta oggi oltre 250.000 scatti fotografici provenienti dall'Italia e dal mondo intero.«Fiammeblu nasce dall'idea di un gruppo di appassionati che dal nord al sud della nostra nazione, raccolgono le immagini dei mezzi, delle attrezzature e delle divise delle forze dell'ordine, delle forze armate e degli Enti di soccorso che in Italia e in ogni angolo del mondo operano per la tutela della sicurezza e della salute della comunità». A spiegarlo è, molfettese di nascita e barlettano di adozione che da oltre 10 anni collabora con il sito e che negli scorsi giorni è stato a Giovinazzo per realizzare una serie di scatti ai mezzi in dotazione al locale corpo di«Devo innanzitutto ringraziare il comandante Marzano ed i suoi uomini per la disponibilità e l'accoglienza: il nostro è un modo un po' diverso di fare collezionismo perché alla passione per la ricerca e la raccolta delle immagini, allo studio per la storia e l'origine delle dotazioni - afferma Germinario - si unisce il sincero affetto verso tutti coloro che operano nel campo del soccorso e della sicurezza».E non è un caso che molti dei collaboratori del sito, tutti volontari e animati da sana passione, siano ancora o lo siano stati in passato, aderenti ad associazioni di soccorso o appartenenti alle forze dell'ordine: «Il nostro - prosegue Germinario - è un modo un po' diversoall'impegno di tante persone che spesso, anche in silenzio, operano per rendere la nostra vita più serena».A Giovinazzo protagonisti degli scatti sono state lee lein dotazione allaoltre che l'. «Per quanto si tratti di un piccolo corpo di Polizia Locale - sottolinea Germinario - quello di Giovinazzo è certamente ben equipaggiato e le numerose visualizzazioni delle foto pubblicate sul nostro sito sono prova dell'interesse generale da parte dei visitatori».è ormai un punto di riferimento per gli appassionati del settore ma anche per Enti ed associazioni che, sempre più spesso, si prestano volentieri a fare immortalare i propri mezzi e le proprie attrezzature: «Negli scorsi giorni, ad esempio, ho avuto modo di seguire e documentare le attività delche, con gli uomini provenienti da Bari e da Napoli e con l'impiego di uno speciale idrante solitamente utilizzato per ordine pubblico, hanno collaborato alla sanificazione delle strade di Barletta nell'ambito delle attività di contrasto all'espandersi del Coronavirus».E sfogliando le migliaia di foto presenti sul sito è facile imbattersi in mezzi unici e particolari: da quelli in dotazione ai corpi speciali di, alle unità navali dellapassando per le migliaia dipresenti in tutto lo stivale e approdando anche alle sezioni estere con scatti provenienti da tutto il globo.«In Puglia - conclude Germinario - sono uno dei collaboratori più assidui del sito e questo mi riempie di orgoglio perché, anche attraverso questo particolare modo di fare collezionismo, contribuiamo a far conoscere in Italia e nel mondo le nostre realtà territoriali».