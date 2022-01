Più di 10mila giovinazzesi con tre dosi di vaccino anti-Covid

Prosegue senza troppa pause la campagna vaccinale anti-Covid in Puglia.Secondo il nuovo report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari, a Giovinazzo hanno ricevuto la terza dose di vaccino, pari aldei 17.646 residenti che rappresentano la platea vaccinabile. Purtroppo non è al momento sufficiente per essere certi di non essere contagiati, visti anche i dati cittadini delle scorse ore, ma rappresenta la più importante protezione contro i ricoveri.Il totale delle somministrazioni effettuate sino al 13 gennaio su Giovinazzo è di 43.091. Il 94% dei residenti vaccinabili ha ricevuto almeno una dose (17.123), mentre in 15.826 hanno completato il primo ciclo (due dosi di Pfizer BioNTech, Moderna o AstraZeneca o una di Johnson & Johnson).Nella giornata di oggi, 18 gennaio, come vi raccontiamo in un altro articolo, apertura straordinaria pomeridiana alla scuola "don Saverio Bavaro" per la campagna vaccinale destinata a bimbe e bimbi tra i 5 e gli 11 anni.