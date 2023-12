Perde il controllo della moto e scivola sull'asfalto: gravissimo un 25enne

Per cause ancora in fase d'accertamento, ha perso il controllo della propria moto, cadendo e poi schiantandosi con violenza a terra. Le condizioni del ragazzo, unrimasto coinvolto in un sinistro avvenuto a Molfetta, sono apparse da subito molto gravi: si trova ricoverato in coma alL'incidente, probabilmente autonomo, è avvenuto attorno alle ore 21.30 di ieri, quando il giovane, che si trovava a bordo del proprio mezzo a due ruote, una moto, con il casco correttamente allacciato, all'altezza dell'intersezione stradale fra via Marinelli e via Fortunato, in circostanze ancora tutte da chiarire - forse durante un'impennata -, ha perso il controllo. Un volo ed uno schianto forte, tanto che il conducente è caduto in avanti, sbattendo la faccia contro l'asfalto.La moto, invece, è finita contro il marciapiede. Immediati sono partiti i soccorsi: dapprima alcuni automobilisti, presenti nei paraggi, si sono fermati ed avvicinati per sincerarsi delle condizioni del giovane, allertando la centrale operativa del. Lungo il periodo d'attesa, a causa della mancanza di ambulanze disponibili in città. All'arrivo dei soccorritori, il giovane era cosciente, ma dolorante: accertata la gravità della situazione, è stato condotto in codice rosso alLe sue condizioni sono apparse subito molto critiche, a causa delle fratture e dei traumi riportati: è in coma. Sul luogo, per i rilievi del caso, sono poi sopraggiunti idella: spetterà a loro, anche tramite la videosorveglianza della zona, ricostruire l'esatta dinamica.