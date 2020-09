Perde il controllo dell'auto e finisce contro un cartellone pubblicitario

Si schianta con l'autovettura controin piazza Cairoli. L'incidente si è verificato ieri, alle ore 17.30, lungo via Bitonto. Un automobilista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della suaed è finito contro un'insegna pubblicitaria.L'uomo ha fatto tutto da solo e la paura per lui è stata tanta. Ha perso il controllo della sua auto, è salito sul marciapiede, poi sulla rinnovata piazza ed infine, dopo aver abbattuto una parte della recinzione e alcuni cespugli, si è schiantato contro. Ad aiutare il conducente a uscire dall'abitacolo, che viaggiava fortunatamente da solo, sono stati alcuni passanti, che hanno fermato le loro autovetture.Nonostante il violento impatto, le sue condizioni non destano preoccupazioni: l'uomo, infatti, è rimasto. Ad effettuare i rilievi di rito gli uomini dellache dovranno chiarire cosa abbia provocato l'incidente su una direttrice ad alta densità di traffico veicolare. Non è ancora chiaro cosa possa aver causato il sinistro: se un guasto tecnico alla vettura, un attimo di distrazione, oppure un malore del conducente.La strada dove è avvenuto il sinistro è rimasta presidiata dagli agenti deldi via Cappuccini per un'ora circa, fino alla completa rimozione del veicolo e la messa in sicurezza del marciapiede e di piazza Cairoli.