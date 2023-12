Paura sulla Giovinazzo-Bitonto: auto si ribalta, illeso il conducente

È tutta da ricostruire al momento la dinamica dell'incidente stradale consumatosi questa mattina sulla strada provinciale 88 che collega Giovinazzo a Bitonto, al di là dello spavento per il conducente, conclusosi fortunatamente senza gravi conseguenze. Un miracolo che ne sia uscito illeso, perché la sua auto s'è ribaltata.Il sinistro - al momento classificato come incidente stradale autonomo - è avvenuto attorno alle ore 08.30 di questa mattina alle porte della città dell'olio, quando il giovane al volante della propria, che stava rientrando a casa dopo un turno di lavoro, in circostanze, come scritto, ancora in fase di chiarimento, ha perso all'improvviso il controllo dell'auto, che dopo essere sbandata si è infine rovesciata sul tettuccio, senza coinvolgere fortunatamente altri veicoli in transito.La fortuna, infatti, è che la vicenda è terminata senza feriti: chi era alla guida è rimasto illeso, o al massimo con qualche graffio, e quando i soccorsi sono arrivati sul posto, il giovane - unico presente all'interno dell'auto - era già uscito con le proprie gambe dall'abitacolo, tanto che non c'è stata la necessità di alcun trasporto in ospedale. Il conducente, infatti, non ha subito particolari conseguenze e sul posto non c'è stato nessun bisogno dell'intervento del personale sanitario delUn incidente autonomo, a quanto pare, senza il coinvolgimento di ulteriori veicoli, anche se chi era al volante ha riferito agli agenti della, sul posto per chiarire la dinamica, di essere stato speronato da un'auto giunta a forte velocità: una manovra che gli avrebbe fatto poi perdere il controllo della sua utilitaria.