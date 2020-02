Passi carrabili, PVA: «Amministrazione fa cassa per coprire spese folli»

«Come ogni volta che bisogna far cassa per coprire le spese "folli" di quest'Amministrazione, puntuali arrivano nuove tasse comunali. Questa volta sotto forma di cartelle TOSAP sui passi carrabili».La denuncia arriva dal direttivo di, che attacca le politiche tributarie dell'esecutivo cittadino: «Come spillare qualche euro in più ai già malcapitati contribuenti giovinazzesi - attaccano da PVA -? Semplice. Basta inventarsiche faccia automaticamente lievitare l'imposta da pagare. E così, sui passi carrabili - spiega la nota -, anziché determinare la superficie tassabile moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare, come stabilito dalla legge (D.lgs. 507/93 poi modificato dalla legge 549/95) e dallo stesso Regolamento Comunale (art. 19),, ossia l'intervallo sul marciapiede o di altro manufatto che serve solo a identificare il passo carrabile. Così facendo - esplicano ancora da PVA -, tutti i garage o autorimesse larghi 2 metri (standard costruttivo degli anni 60/70/80) si ritrovano ad essere tassati per una superficie maggiore, che per effetto dell'arrotondamento diventa di tre metri quadrati, anziché due,Lo stesso criterio di calcolo fissato dalla Legge è stato ribadito anche dal Ministero delle Finanze (circolare 43/E del 1996) e dal "Manuale dei tributi locali" di Luciano De Vico.Per il movimento di opposizione, quanto sta accadendo non ha riscontro altrove e sarebbe un grave abuso: «Il sistema di tassazione attuato a Giovinazzo, pertanto,. PrimaVera Alternativa - è dunque la posizione ufficiale -, perciò,a cui era stata sottoposta la questione, in attesa di nuovi pronunciamenti».si stupisce che non vi sia stata alcuna comunicazione in tal senso ai cittadini «molti dei quali hanno preferito già pagare piuttosto che perdersi in verifiche ed estenuanti contenziosi. Si ribadisce inoltre che per i cosiddetti passi carrabili a raso (quelli privi di opere visibili sul marciapiede tese a facilitare l'accesso alla proprietà privata), a meno di autorizzazione richiesta dagli stessi proprietari,Ancora una volta il duo Depalma–Iannone - conclude sarcastico il direttivo PVA - si rivela imbattibile nel vessare e tartassare i cittadini di Giovinazzo».