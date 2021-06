Parrocchia Sant'Agostino in festa per il 175° anniversario della sua dedicazione

Interverrà in un'occasione specialeVescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, che celebrerà questa sera la Santa Messa presso la Parrocchia Sant'Agostino, alle ore 19.00.La presenza dell'illustre prelato darà maggiore ufficialità ad un'importante ricorrenza: il 175° anniversario della dedicazione della chiesa. Una festa, quella odierna, che aggiunge altra gioia all'atmosfera festiva che si respira da giorni a Sant'Agostino per le celebrazioni del Sacro Cuore di Gesù, che culmineranno con la festa parrocchiale di domenica prossima, 4 luglio.Le restrizioni del periodo pandemico valgono anche in questi mesi estivi. La chiesa non avrà capienza massima e i banchi potranno essere occupati da massimo 3 persone, adeguatamente distanziate e munite di mascherine.