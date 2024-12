Parrocchia Immacolata in festa: il programma

Il programma della festa

Si respira aria colma di solidarietà, di bontà, di dolcezza e di serenità in viale Moro. Tutti elementi che renderanno molto bellache si svolgerà oggi, 6 dicembre, dalle ore 19.30, all'interno dell'Auditorium Don Tonino Bello.Ecco cosa ci ha dettoparroco e guida spirituale della comunità delle ex zona 167, alla vigilia di questo evento: «Vivere un momento di condivisione, gioia e solidarietà, ci ricorda, com'è stato per Maria, che la gioia va condivisa. All'annuncio dell'angelo non resta in casa ma corre da sua cugina Elisabetta, per mettersi al suo servizio. Ella ci insegna anche che la gioia si trasforma in servizio, cura.. tutte declinazioni dell'amore. Inoltre ci insegna, con il saluto tipico ebraico - Shalom - che la gioia ci rende costruttori di pace, protagonisti della storia della salvezza, non ci lascia spettatori del mondo ma protagonisti della storia. Così anche noi, come comunità parrocchiale, vogliamo condividere la gioia, perché nel servizio ordinario possa trasformare le vicende del mondo, a partire dal nostro piccolo, anche con gesti di semplice solidarietà, come il mercatino allestito dalle donne volontarie della Caritas e dai nostri bambini, aiutati in maniera significativa dalle educatrici, per recuperare qualche fondo in favore delle persone bisognose del nostro territorio».La prima edizione della festa parrocchiale, ideata in vista della festività dell'Immacolata, sarà un momento comunitario festoso rivolto ai bambini e ai grandi, per tutte le fasce d'età, affinché tutti si sentano coinvolti. Grazie all'impegno profuso dai gruppi parrocchiali della chiesa Immacolata si potrà vivere un momento divertente e, al contempo, strizzare l'occhio alla solidarietà. Cosa proporrà la serata? Innanzitutto, una golosa bontà, le pettole, poi giochi per i bambini che saranno coinvolti dallo staff dell'animazione: il divertimento è assicurato! Inoltre, ci sarà il mercatino di beneficenza che proporrà tanti lavori creativi realizzati dai bambini e dalle volontarie della Caritas Parrocchiale. Il ricavato del mercatino sarà devoluto, a cura della Caritas parrocchiale, alle famiglie bisognose della comunità locale. Gli organizzatori hanno anche previsto un incontro con Babbo Natale per la gioia di tutti. E che festa sia…