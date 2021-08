Parrocchia Immacolata, c'è la data d'inizio del ministero pastorale di don Giuseppe Germinario

∙ Domenica 19 settembre 2021 don Nino Prisciandaro inizierà il suo ministero di amministratore nella Parrocchia S. Maria della Stella in Terlizzi∙ Sabato 25 settembre 2021 don Giuseppe Germinario inizierà il suo ministero di parroco nella Parrocchia Maria SS. Immacolata in Giovinazzo∙ Mercoledì 29 settembre 2021 don Roberto De Bartolo inizierà il suo ministero di parroco nella Parrocchia S. Michele Arc. – Concattedrale di Terlizzi∙ Venerdì 1° ottobre 2021 don Franco Vitagliano inizierà il suo ministero di amministratore nella Parrocchia SS. Crocifisso in Terlizzi∙ Lunedì 4 ottobre 2021 don Gianni Fiorentino inizierà il suo ministero di parroco nella Parrocchia Cuore Immacolato di Maria in Molfetta∙ Giovedì 7 ottobre 2021 don Luigi Amendolagine inizierà il suo ministero di parroco nella Parrocchia S. Domenico in Ruvo di Puglia∙ Domenica 10 ottobre 2021 don Vincenzo Di Palo inizierà il suo ministero di parroco nella Parrocchia S. Pio X in Molfetta∙ Lunedì 11 ottobre 2021 don Pasquale Rubini inizierà il suo ministero di parroco nella Parrocchia S. Maria Assunta – Cattedrale di Molfetta∙ Venerdì 15 ottobre 2021 don Ignazio Pansini inizierà il suo ministero di amministratore nella Parrocchia S. Teresa in Molfetta∙ Sabato 16 ottobre 2021 don Raffaele Tatulli inizierà il suo ministero di parroco nella Parrocchia S. Bernardino in Molfetta∙ Domenica 17 ottobre 2021 (mattino) don Vito Bufi inizierà il suo ministero di parroco nella Parrocchia S. Achille in Molfetta∙ Lunedì 18 ottobre 2021 don Giuseppe Pischetti inizierà il suo ministero di parroco nella Parrocchia Maria SS. Immacolata in Ruvo di Puglia∙ Martedì 19 ottobre 2021 don Liborio Massimo inizierà il suo ministero di amministratore nella Parrocchia S. Gennaro in Molfetta∙ Mercoledì 20 ottobre 2021 don Tonino Brattoli inizierà il suo ministero di amministratore nella Parrocchia SS. Redentore in Ruvo di Puglia∙ Lunedì 25 ottobre 2021 don Gaetano Bizzoco inizierà il suo ministero di parroco nella Parrocchia S. Giacomo in Ruvo di Puglia∙ Giovedì 28 ottobre 2021 don Gianni Rafanelli inizierà il suo ministero di parroco nella Parrocchia B. M. V. Immacolata in Terlizzi